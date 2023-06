Zoom : la Ruhr, la richesse industrielle de l'Allemagne

La Ruhr, première région industrielle d'Allemagne, est en pleine mutation. Pour la découvrir, nous avons choisi de partir du centre de la région à Essen. C'est ici qu'on trouve le lieu le plus emblématique de la Ruhr, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. La mine de Zollverein date de 1847, lorsque le charbon a commencé à faire la richesse de la région. Elle est devenue l'installation la plus productive du monde jusqu'à sa fermeture. Même si le charbon est banni aujourd'hui, son histoire ne doit pas être oubliée. Cette riche et longue histoire industrielle, c'est aussi celle d'une famille, les Krupp. La villa Hügel, à Essen, fut leur demeure durant près de 80 ans. C'était une des maisons les plus modernes à l'époque d'un point de vue technique. Alfred Krupp était ingénieur, il a dessiné lui-même tous les plans. Tout est en bois du sol au plafond. On y ressent toute la démesure de ces premières grandes dynasties industrielles. Les Krupp ont quitté la villa en 1952 après une période sombre durant le nazisme. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, A. Jurquet