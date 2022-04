Zoom : la vallée des peintres

Le long de sa rivière ou de ses affluents, la vallée de la Creuse a été fréquentée par des centaines de peintres. Elle a même séduit les plus grands. Elle a une nature inspirante et des décors insoupçonnés jusque-là. Se situant à 300 kilomètres de Paris, c’est l’un des sites majeurs du paysagisme. Parmi les villages de la vallée de la Creuse, Crozant a sans doute été le plus souvent représenté. Cette histoire était déjà tombée dans l’oubli, avant que Christophe Rameix, spécialiste de la peinture, ne la redécouvre. Après des années de recherches, c’est tout un patrimoine qui a resurgi. À côté de l’église, un buste rend hommage à Armand Guillaumin. Il fut l’un des premiers impressionnistes à avoir passé 30 ans à travailler sur les lieux, quelle que soit la saison. Crozant offre un spectacle champêtre et une petite rivière lassée d’elle, à laquelle aucun courant de peinture n’a pu résister. Tel un pèlerinage, il fallait y venir plonger ses pinceaux dans la lumière du jour pour saisir le moulin de la folie, ou laisser libre cours à ses audaces. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Gathy, E. Sarre