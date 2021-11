Zoom : l'automne dans la vallée de Valgaudemar

On dit d'elle que c'est le petit Himalaya français. Une vallée sauvage presque oubliée. C'est au village de Saint-Firmin que se trouve la porte d'entrée du Valgaudemar. Le peintre Olivier Dalmon est un passionné de l'histoire et des légendes de sa vallée. "C'est une vallée qui empreinte le mystère de par son origine et de par l'emplacement, c'est une vallée de refuge", nous confie-t-il. Et en effet, une seule et unique route se fraye un passage sous des falaises de plus de 3 000 mètres d'altitude. Sculptée par le glacier, la vallée a également été façonnée par les hommes. C'est ce qui fascine Jean-Claude Catelan. Ce territoire reculé et hostile a été occupé et habité sans interruption depuis près de 2 000 ans. Et chaque année, tous les 24 juin à la Saint Jean-Baptiste, il y a un rendez-vous. Les familles viennent pique-niquer devant les maisons de leurs ancêtres. Avec plus de 30 sommets de plus de 3 000 mètres d'altitude, le Valgaudemar était réputé dans toute l'Europe aux grandes heures de l'alpinisme. Aujourd'hui, c'est le paradis des chamois, des randonneurs, des cascades et des rêveurs. TF1 | Reportage D. Salmon, C. Biet