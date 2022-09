Zoom : l'Auvergne en ballon

Voyager en montgolfière, c'est aller à la rencontre des courants d'air. C'est sentir le souffle de la terre qui respire. Mettez vos pieds dans la nacelle, direction le ciel et l'Auvergne : ses volcans, ses cratères et ses paysages millénaires. Ce dimanche matin, Raphaël Moins pilote et est seul dans sa nacelle avec Agnès. L'aéronaute s'occupe des derniers réglages avant le décollage, et pas question de négliger les consignes de sécurité. Depuis le ciel, elle attire tous les regards. La forteresse médiévale, construite au XIIIème siècle, domine depuis son promontoire la vallée de Chaudefour. En 2019, le château de Murol a servi de décor au film Kaamelott d'Alexandre Astier. Survoler le château, voilà le cadeau que s'est offert Agnès pour ses 60 ans. Auvergnate d'origine, elle a l'impression de découvrir sa région pour la première fois. La réussite d'un vol tient beaucoup à la complicité entre le pilote et ses passagers. Leur vol se termine tout en douceur, une façon insolite de commencer la journée. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy, P. Delannes