Zoom : l'Auvergne thermale

Partons à la découverte des trésors des massifs d'Auvergne. Avec onze stations, la région est une destination thermale historique. Selon les compositions minérales et carboniques des sols, chacune a ses propres vertus thérapeutiques. Depuis l'époque gallo-romaine, la richesse volcanique du sol et de l'eau y est utilisée comme un soin. Profitez de ce zoom 100% bien-être, tout en découvrant l'histoire et l'architecture des thermes d'Auvergne.