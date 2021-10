Zoom : le charme du Cotentin

On la surnomme la petite Irlande. Avec ses plages à ne plus finir, ses moutons élevés en liberté sur les Landes et sa côte de granite balayée par les embruns, le Cotentin offre des paysages tout aussi sauvages. On y vit de la mer mais aussi de la terre. Un quotidien rythmé par les marées. Deux fois par jour, ce va-et-vient connecte les hommes aux éléments. Le tour du littoral débute dans la station balnéaire de Barneville-Carteret. Depuis le pied de son phare, on mesure bien l'ampleur des marées. Elles sont parmi les plus fortes d'Europe, avec une mer qui se retire jusqu'à dix kilomètres. Dans les landes de Vauville, Bruno Paysant a choisi de maintenir des races de bêtes qui ont toujours vécu sur ce territoire, comme les chèvres de chaussée. Adaptés aux terrains escarpés de bord de mer, les élevages font partie du paysage du Cotentin. Ils permettent d'ailleurs d'entretenir des espaces protégées. Le port de Goury, quant à lui, est célèbre pour sa station de sauvetage de 150 ans. C'est la seule station de l'Hexagone à disposer d'un double système de mise à l'eau. Comment les pêcheurs travaillent-ils sur cette côte réputée dangereuse ?