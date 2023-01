Zoom : le charme du Cotentin

On la surnomme "La petite Irlande". Et c’est vrai qu’avec ses plages à n’en plus finir, ses moutons élevés en liberté sur les Landes, et sa côte de granite balayée par les embruns, le Cotentin (Manche) offre des paysages tout aussi sauvages. On y vit de la mer, mais aussi de la terre. Un quotidien rythmé par les marées. Deux fois par jour, leur va-et-vient connecte les hommes aux éléments. A la station balnéaire de Barneville-Carteret, au pied de son phare, on mesure bien l’ampleur des marées. Elles sont parmi les plus fortes d’Europe, avec une mer qui se retire jusqu’à dix kilomètres. Synonymes de mouvement, ces marées sculptent le paysage. Le vent transporte les grains de sable et renforce les dunes. Les landes de Vauville sont un autre espace naturel tout aussi caractéristique du Cotentin. L’élevage de bétail en plein air fait partie du paysage de la région. Entre deux marées, il y a six heures. Au-dessus des parcs, on peut alors naviguer ou se baigner. Des paysages variés, qui changent tout au long de la journée, c’est tout le charme de cette presqu’île du Cotentin. TF1 | Reportage C. Auberger, A. Ponssar, G. Sellem