Zoom : le Cirque de Mafate

Situé sur l'île de la Réunion, le Cirque de Mafate est un monde à part où vivent 700 habitants. Lieu de rencontre entre le ciel et la terre volcanique, cet amphithéâtre naturel est inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité. Le Cirque de Mafate attire chaque année près de 100 000 randonneurs puisqu'il n'existe pas de route à cet endroit. Comment les habitants se sont-ils adaptés à cette vie totalement coupée du monde ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.