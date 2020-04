Zoom : le confinement vu de Fourvière à Villeurbanne

En cette période de confinement, Notre-Dame de Fourvière est prise dans un silence éloquent. Les touristes ont déserté les rues, les monuments et les musées du deuxième plus grand quartier Renaissance. Le Rhône, fleuve le plus navigué en temps normal, a repris son calme et sa clarté. Et pour briser ce silence, les voisins de palier vibrent ensemble, alors qu'ils ne se sont jamais parlé avant cette crise sanitaire. À Lyon comme à Villeurbanne, des liens se tissent entre les murs.