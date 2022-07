Zoom : le parc des grands causses

Le sud du Massif Central bénéficie d'un paysage qui semble ne pas avoir changé depuis des siècles. Les causses nous emmènent dans un univers où les pierres deviennent de gigantesques personnages, où les Templiers semblent encore nous attendre de l'autre côté des pont-levis et où l'homme s'affranchit parfois des lois de la pesanteur. Une prise à brancher sur sa paramoteur écologique, une hélice à transporter sur le dos, une voile à déployer... le tour est joué. C'est parti pour une 1h30 de balade aérienne. Direction le causse du Larzac, ce haut plateau calcaire situé à 700m d'altitude. La vue est imprenable sur le confetti de pierres. La Couvertoirade est un village construit au Moyen Âge par les Templiers et les Hospitaliers, des moines-soldats. Au cœur du causse Noir, la Cité de Pierres a été découvert par l'explorateur Edouard-Alfred Martel en 1884. A l'époque, l'endroit est difficile d'accès. Il défriche un chemin et mettra huit jours à répertorier les plus belles pierres. Les coups d'accélérateur au-dessus des causses donnent le sentiment de dominer le monde. Le problème c'est qu'un jour, il faut toujours redescendre. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac