Zoom : le royaume d'Elizabeth

Qui est vraiment Elizabeth II ? Nous sommes allés voir Antoine Michelland, un homme qui suit ses pas depuis 30 ans, pour un hebdomadaire consacré aux familles royales. Plongé dans les archives, le grand reporter au magazine Point de Vue est ému par ce qui fut son couronnement. Elle avait 27 ans, 500 photographes, 2 000 journalistes, c'était un événement planétaire. Incontournable, son visage énigmatique et attachant hante les pages du journal. Ainsi, derrière son regard de reine et son charme, se cachent des passions que parfois, elle vit dans un pays voisin : la Normandie. Au Haras du Quesnay, avec 180 hectares de pâturages et des purs-sangs parmi les plus performants des chevaux. Au printemps 1967, lors d'un voyage privé, elle a entamé une tournée des Haras français, dont une série devenue culte "The Crown", dévoile aujourd'hui les coulisses. Entre le propriétaire du Haras Alec Head et Elizabeth II, une amitié solide s'est installée. Lors du 67e anniversaire du débarquement, la souveraine a préféré venir s'installer au haras, plutôt qu'à l'hôtel, rendant parfois fous les services chargés de sa protection. TF1 | Reportage S. Renouil, Q. Trigodet