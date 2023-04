Zoom : l'épopée des villes nouvelles

C'est l'histoire d'une ligne qui a changé le visage de la région parisienne en un demi-siècle. Imaginez 108 kilomètres de rails qui relient la banlieue parisienne au cœur historique de Paris en passant par la Défense ou encore Disneyland. Des points stratégiques qui font du RER A la ligne la plus fréquentée d'Europe. Notre zoom démarre tout à l'Ouest de la ligne, à Cergy, dans le Val-d'Oise. Sur la façade de la gare RER, impossible de manquer cette horloge monumentale de dix mètres de diamètre. Le maire est fier de présenter les monuments si contemporains de son territoire. La ville de Cergy a été transformée de manière radicale. Pour comprendre ce changement profond, revenons dans les années 60. Sous l'effet du baby-boom, Paris sature. Il faut désengorger la capitale et pour cela, cinq villes nouvelles vont être créées tout autour. Pensées comme un idéal social, elles doivent fournir des logements, du travail et tous les services de proximité. D'Ouest en Est, le RER A a pour mission de relier la capitale à ces nouvelles banlieues. C'est l'un des plus grands chantiers du XXe siècle. A grand renfort de pelleteuses et de bétons, les campagnes se métamorphosent. En quelques années. Cergy est passée de 3 000 habitants dans les années 60 à plus de 65 000 aujourd'hui.