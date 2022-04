Zoom : les Cornouailles, la beauté sauvage

Les Cornouailles du Royaume-Uni ressemblent sur mille aspects à notre Bretagne. Ses paysages, sa musique ou son patrimoine sont très similaires. Le comté est une petite parenthèse dans la région du Royaume-Uni. Plus de six millions de passagers traversent chaque année la Manche. À ceux-là s'ajoute le transport des marchandises. Pour le commandant à bord, cette mer est un terrain complexe de navigation. Près de quatre heures de voyages suffiront pour apercevoir la côte britannique. Direction le cap sud-ouest de l'Angleterre. La côte sauvage de Cornwall se révèle. Déjà, on se croirait à Belle-Île-en-Mer. Pour Robin Shail, la géologie tient un grand rôle dans cette ressemblance. Sur les roches, on peut distinguer les plaies. Pendant la révolution industrielle, la pierre enrichit la région. L'activité minière a fait vivre beaucoup de Corniques. Si aujourd'hui, l'exploitation n'est plus d'actualité, les ressources sont toujours là. À l'intersection entre l'Irlande, l'Écosse et la Bretagne, les Cornouailles sont une belle région. Ils sont riches en patrimoine culturel. L'association Hevva va reprendre toutes les danses traditionnelles corniques. C'est leur premier entraînement depuis 18 mois. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche