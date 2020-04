Zoom : les deux visages de l'État de Floride face à l'épidémie de coronavirus

Aux États-Unis, les discours politiques face à l'épidémie de coronavirus ont souvent été contradictoires ces dernières semaines. Et la Floride est l'État qui a souvent changé d'avis sur ce sujet. Entre une économie à l'arrêt et des plages bondées, cette région du pays offre deux visages totalement différents. Ce concentré de contradictions américaines a été mis en images par nos reporters. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.