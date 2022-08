Zoom : les Écrins, la cathedrale de pierre

Nous rêvions d'une ascension dans une montagne comme on l'imagine, en gris et blanc. Vaste royaume dont la porte s'est ouverte sur un cimetière. Sans funiculaire ni téléphérique, avec ses cathédrales de pierres, ses torrents fougueux, son silence monastique. Une montagne qui nous résisterait. Alors les Écrins nous sont apparus. Vaste royaume dont la porte s'est ouverte sur un cimetière : celui de Saint-Christophe-en-Oisans. "C'est vraiment un cimetière dans un lieu de montagne chargé d'histoires", raconte Gérard Turc. Pour nous dire qu'il faut d'abord être prêt à en payer le prix. Au musée de Saint-Christophe, on rend hommage aux héros de l'alpinisme. Avant de nous élancer, il nous faut un refuge, pour remporter avec nous, un livre, une tarte, un souvenir et des mots qui encouragent. Ceux de Marie-Claude dans son café centenaire que ses grands-parents ont ouvert. Puis il nous faut de l'inspiration. Jean-Marc Rochette, lui, est un miraculé. Il a fait une chute de 200 mètres qui a changé ses rêves. L'homme ne sera pas guide, mais dessinateur de BD. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell