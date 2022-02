Zoom : les Grisons

Il vous invite à glisser, à prendre des trains qui poussent leurs indomptables reliefs, à ralentir le tempo pour écouter leur langue. Voyage dans le blanc des Grisons, là où les hauteurs ne font jamais peur. Nous commençons par gambader dans les pâturages, sur les traces de la Suissesse la plus célèbre, Heidi, à Maienfeld. Chaque année, 150 000 touristes visitent son humble demeure et sa salle de classe. Direction ensuite Juf, 2 126 m d'altitude, là où paraît-il l'air est le plus pur. Mondialement connu, malgré ses 30 habitants, il possède six hôtels. C'est de Juf que nous glissons jusqu'à Saint-Moritz pour pousser la porte d'un paquebot des neiges, le Waldhaus Hotel. Et après un tour en bobsleigh, nous prenons la route d'Alp Grüm, mais cette fois à bord du Bernina Express, la ligne régulière la plus élevée des Alpes. Enfin, après avoir goûté à une spécialité à la renommée mondiale, la viande séchée, nous terminons notre périple en patins, le long d'une piste immaculée que l'hiver a sculptée. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell, J. Chaize