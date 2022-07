Zoom : les îles sauvages de la Loire

La Loire mérite de se lever tôt. La lumière rasante vient chatouiller les reflets du fleuve, réveiller les oiseaux et secouer les îles endormies. Elles sont des dizaines étalées comme un long archipel sur plus de 1 000 km. Bertrand se rend sur l'île de Trèves depuis plus de 30 ans. Environ 70 brebis et dix vaches l'attendent. Ces bêtes profitent d'un cadre unique, loin de l'agitation humaine et protégé par la loi. Bertrand travaille avec Lucile du parc naturel régional, pour déboiser des terrains et recréer des prairies. Ils offrent de nouveaux pâturages à ces bêtes et préservent des espaces naturels. Pour eux, il est essentiel de trouver cet équilibre entre l'agriculture et la biodiversité. La zone est classée Natura 2000. De nombreuses espèces, certaines menacées, viennent trouver refuge sur les îles de la Loire. Laissons cet écrin de tranquillité pour descendre le fleuve afin de rejoindre les autres petits havres de paix qu'abrite le fleuve. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec, S. Guerche, X. Baumel