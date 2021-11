Zoom : Les mille merveilles de Rio de Janeiro

Surnommée la petite princesse des mers, Copacabana attire plus de dix millions de touristes par an. Pourtant, il a fallu attendre les années 1920 pour que les habitants de Rio de Janeiro commencent à fréquenter cette plage, à l'époque presque déserte. C'est notamment la construction du Copacabana Palace qui a donné naissance au quartier. Il a accueilli des célébrités du monde entier dont Brigitte Bardot ou encore les Rolling Stones. Prenons de la hauteur et rejoignons le gardien de Rio de Janeiro. Le Christ rédempteur est le monument le plus visité du pays. Peu de gens le savent mais il appartient à l'église catholique. Depuis quinze ans, le père Omar est en charge du sanctuaire. Haut de 38 mètres, le Christ rédempteur veille depuis près d'un siècle sur Rio. Commencée en 1926, sa construction aura duré neuf ans. Entouré de forêt, il surplombe le jardin botanique, une forêt tropicale qui est aujourd'hui en danger. En bordure de celle-ci, il y a le centre-ville de Rio de Janeiro. Découvrez en images les autres merveilles de cette ville emblématique.