Zoom : les Sèvres

On dit souvent que les petits ruisseaux font les grandes rivières. De la Loire, au Marais poitevin, les Sèvres Nantaises et Niortaises accomplissent chaque jour leurs destinées. Nourrir les oiseaux, les mammifères ou les hommes. À Nantes, la Sèvre Nantaise est le dernier affluant du plus grand fleuve de l'Hexagone. Le fort débit de la Sèvre a permet aux poissons de s'oxygéner, mais aussi aux hommes de travailler. Sur 140 kilomètres de cours d'eau, on compte 140 moulins. La Sèvre Niortaise prend son élan pour abreuver le Marais poitevin, première zone humide de l'Ouest du pays. Autrefois un marécage, Napoléon Ier voulait éradiquer le paludisme et d'autres maladies de la région. Le Marais poitevin est un parc naturel régional. Des centaines d'espèces animales vivent ici en toute tranquillité. Laissons-nous bercer une dernière fois par les Sèvres. Leurs campagnes, leurs patrimoines et leurs multiples formes de vies. On oublie parfois nos rivières. Et pourtant, elles prennent si soin de nous. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche