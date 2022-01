Zoom : Luxembourg, les secrets du Grand-Duché

On compte 180 marches pour escalader un symbole et débuter le tour du Grand-Duché sur ses hauts fourneaux. Depuis la fin de la sidérurgie luxembourgeoise, il y a près de 25 ans, la bête de métal s'est endormie dans le quartier de Belval à Esch-sur-Alzette. La cité a été entièrement rénovée. Des logements, des commerces et une université cohabitent avec les cheminées un peu rouillées. Suivons ces tuyaux et cette couleur rouge à quelques kilomètres dans cette ancienne mine désinfectée. D'ici sont sorties des centaines de milliers de tonnes de pierres rouges. Mais il faut faire attention, car le sol est glissant sur ce site naturel. Partons à l'Est dans la région de Schengen. C'est ici qu'en 1985, les célèbres accords ont ouvert les postes-frontières des États européens. Celui de Schengen est resté en carton-pâte pour les touristes. John Schaink nous explique pourquoi la ville a été choisie. L'autre symbole le long de la Moselle, c'est bien sur la vigne. Ici, les travaux d'hiver ont commencé. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac