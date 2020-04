Zoom : Madrid vue du ciel

Madrid s'apprête maintenant à vivre sa sixième semaine de confinement. La place Puerta del Sol n'a jamais été aussi silencieuse. Il ne reste que les monuments bruts à contempler. L'occasion de redécouvrir certains lieux symboliques de la ville dont la place Mayor. Si le musée de la Reina Sofia et la cathédrale de la Almudena semblent figés, au jardin de Retiro, confinement rime avec liberté. Sur les 160 hectares de parc, la nature a repris son droit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.