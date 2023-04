Zoom : Malouines, voyage en terre sauvage

Au commencement, il y a la mer. Et dans l'immensité de l'Atlantique Sud, quelques îles isolées quasiment désertes sur lesquelles la vie s'est concentrée avec des millions d'oiseux marins, dont les manchots sont les emblèmes. Les Malouines, que les Anglais appellent "Falkland", appartiennent à la zone subantarctique, c'est-à-dire sous l'influence de l’Antarctique. C'est un extraordinaire poste d'observation d'où l'on peut écouter battre le cœur de la nature. Notre voyage débute près de Stanley, la petite capitale de ce territoire britannique de 3 000 habitants. Direction le cap Pembroke à l'Est de l'archipel. On laissera de côté l'histoire de la guerre des Malouines en 1982 entre l'Angleterre et l'Argentine. On profitera au petit jour de la météo clémente et de la marée basse. La température de l'eau oscille entre six et huit degrés, jamais plus même en été. Cette fraîcheur entretenue par les courants polaires est la source de la vie. À quelques centimètres de la surface, les forêts de varech et ces macrocystis abritent tout un monde. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, A. Silberman