Zoom : Ouganda, aux origines du safari

Découvrir l'Ouganda, c'est avant tout croiser des regards, dont certains vont nous bouleverser. Observer les animaux d'aussi près relève de l'exceptionnel. Le tourisme s'ouvre tout doucement dans ce pays de l'Afrique de l'Est, grand comme le Royaume-Uni. Pour Churchill, c'était la perle de l'Afrique. L'Ouganda, c'est le seul pays au monde à proposer une telle profusion de couleurs et de rencontres. Il mise sur son authenticité pour séduire aujourd'hui les voyageurs. À la source du Nil, le plus long fleuve du monde après l'Amazone, nous débutons notre découverte. Nous empruntons un petit bateau, accompagné du doyen des rangers du parc de Murchison Falls. En évoquant le Nil, difficile d'imaginer une telle richesse. Pour nous, le temps s'était arrêté. Nous nous retirons sans peine, avec un sentiment immense de gratitude, d'avoir pu échanger des regards. Des images gravées pour l'éternité dans notre mémoire. Nous n'oublierons pas ces couleurs, ces nuances de vert et de rouge dans la savane, ni même les odeurs. Le royaume d'Ouganda est un conte de fées. Après des années d'instabilité, le pays s'ouvre enfin au tourisme, avec un défi, réussir à conserver ce qui en fait son charme, son authenticité. TF1 | Reportage C. Abel, J. Berville, D. Riquois