Zoom sur les pionniers de l'aéropostale

Il y a un siècle, des pilotes ont accepté de risquer leur vie pour transporter des lettres au-dessus des océans et des déserts. Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry étaient les premiers à le faire. Une aventure qui a participé à changer le monde. Cent ans plus tard, des pilotes ont décidé de refaire le voyage de ces facteurs du ciel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.