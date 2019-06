Zoom sur les plages du Débarquement

Le 6 juin 1944, plus de 30 000 soldats ont débarqué en Normandie. Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach, Sword Beach et Gold Beach, ces plages normandes sont chargées d'histoires car elles ont vécu l'arrivée des alliés. Un événement qui a marqué plusieurs générations. A quelques jours du 75ème anniversaire du D-Day, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale racontent ce qu'ils ont vécu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.