Zoom : plongée au large des Kerguelen

Situé à 13 000 km de l'Hexagone, l'archipel des Kerguelen est une réserve naturelle nationale. Ses fonds marins restés intactes regorgent d'espèces parfois inconnus. Des centaines de milliers d'organismes dont la plupart ne sont encore répertoriés y vivent. Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco en 2019, les îles Kerguelen deviennent l'une des plus grandes aires marines protégées au monde.