Zoom : plongée dans les puits sacrés du Mexique

Au Mexique, dans la région du Yucatán, les amateurs de plongées ont découvert des puits naturels. La légende raconte qu'ils ont été façonnés, il y a 65 millions d'années par la chute d'une météorite. Chacun de ces cénotes porte un nom et pour les Mayas, ce sont des sources de vie sacrés qui viennent des Dieux. Pour les plongeurs, une route a même été aménagée pour rejoindre certains de ces lieux.