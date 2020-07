Zoom : Rome vue du ciel

Déserte pendant deux mois, seul le son des sabots réveillait la cité romaine sous les yeux des carabiniers pendant le confinement. Les ruelles et avenues habituellement bondées par les touristes avaient également été désertées. Partez à la découverte des lieux historiques de la ville éternelle à travers ce vide qui offre des angles inattendus.