Zoom : Slovénie, l'état sauvage

Notre histoire commence au pied des Alpes. À moins que ce ne soit sur les rives de la Méditerranée ou plutôt dans une forêt des Balkans. La Slovénie, un petit pays d'Europe qui empruntait à ses voisins sa palette de couleurs, à commencer par le vert. Et cela ressemblait d'abord à un conte de fées. Sur les eaux bleutées du lac de Bled, trône une île. Est-elle une princesse embarquant sur une gondole ? Pour notre prince charmant, conduire ce navire de sept mètres de long, c'est un privilège. Piran appartenait autrefois à la République de Venise, toute proche. On nous conseille un trésor de la gastronomie qui n'a rien à envier aux Italiens. Encore faut-il le dénicher ? Pour cela, suivez son parfum. Le jambon du Karst, fierté slovène, repose dans presque toutes les caves des maisons. Après trois années de séchage, la dégustation a forcément tout du cérémonial. Les chants et les danses slovènes sont également le reflet de l'histoire du pays. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell