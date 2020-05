Zoom : Strasbourg sort lentement de sa torpeur

À hauteur d'oiseaux, Strasbourg n'a jamais autant ressemblé à une maquette entre trompe-l'œil et décor de cinéma. Après plusieurs semaines de silence, la vie émerge à nouveau devant sa cathédrale, le centre historique de la capitale alsacienne. Le quartier de Petite France, lui, accueille des privilégiés dans des terrasses cachées. Ainsi, les premiers frémissements de la renaissance commencent à se faire sentir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.