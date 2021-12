Zoom sur Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent

Il y a bien sûr plus engageant pour qualifier sa ville de naissance de Charleville-Mézières. Mais c'est ainsi qu'Arthur Rimbaud parle de sa patrie : "une ville supérieurement idiote." Inutile de dire qu'il va donc tout faire pour s'en échapper. Pour établir son propre territoire, un nouveau continent imaginaire que certains ont baptisé la Rimbaldie et que nous nous sommes amusés à dessiner sur cette carte du monde. A onze ans, Arthur Rimbaud a exercé sa plume sur un petit cahier. Sur huit feuillets déchiffrés, il maîtrise déjà le latin, la Bible et les mathématiques. Une précocité redoutable qui le conduira six ans plus tard à fréquenter les poètes parisiens et se faire tirer le portrait chez Étienne Carjat, le photographe de l'époque. Il est donc temps de se retourner sur les terres fertiles de l'enfance. Là où en 2021, agences immobilières et cuvée de bière portent son nom. Mais où les traces de vie se résument à quelques plaques posées sur les façades et à ce dernier bâtiment intact. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Ponsar, O. Staambach