Week-end à 100 km autour de Pau, une terre de patrimoine et d'histoire

Au cœur du Béarn, les hauteurs du village de Lescun sont incontournables grâce à ses beaux panoramas. Une randonnée s'impose pour partir à la découverte des paysages de roches qui contrastent avec les nuances de verts et la couleur des fleurs d'altitude. Dans la vallée d'Aspe, le fromage de brebis fait la fierté des éleveurs. Doux et savoureux, son goût varie d'une ferme à l'autre. Il est vendu à seize euros le kilo.