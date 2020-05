Zoom sur la Camargue à l'état sauvage

Il y a quelques semaines, nous avons eu l'idée de partir sur les routes de cette France à l'arrêt pour prendre de vos nouvelles. Après le Perche et la Bretagne, pénétrons en Camargue, où la nature a repris ses droits depuis un mois. À Arles, même si les représentations équestres de la ville sont suspendues, il reste des endroits où les chevaux ne sont pas en vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.