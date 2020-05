Zoom sur la Costa Brava encore confinée

Une partie de l'Espagne a amorcé son déconfinement. À Barcelone, l'allègement des restrictions a été vite adopté. Les Barcelonais ont ainsi retrouvé leur littoral après deux mois d'enfermement. Mais dans le nord de la Catalogne, tout est encore fermé. C'est d'ailleurs, le cas de toute la célèbre Costa Brava où le chassé-croisé des vacanciers n'est qu'un lointain souvenir. Il ne reste plus que l'image d'un bord de mer désert et inoccupé.