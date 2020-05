Zoom sur la Loire

Pendant cette période de confinement, nous avons essayé de vous montrer cette France à laquelle nous n'avions plus accès. De quoi vous faire profiter de nos paysages dans un silence permettant de les voir autrement. Pour le dernier épisode de ce voyage inédit, nos reporters vous emmènent sur la Loire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.