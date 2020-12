Zoom : sur la route de l'impératrice

Notre périple commence sur le sable, face à l'océan, dans l'écrin du vieux port de Biarritz. C'est ici que débute l'histoire d'Eugénie sur le territoire français. En 1850, une jeune aristocrate espagnole se baigne sur cette plage. Eugénie de Montijo, 25 ans, ne passe pas inaperçue. Elle deviendra l'impératrice des Français, la femme de Napoléon III et laissera une trace indélébile dans le sud-ouest du pays. A cette époque, Biarritz n'était qu'un village mais c'est le lieu de villégiature préféré de l'impératrice. Elle va ainsi le transformer en lançant la station balnéaire. Russes, Américains du nord et du sud ont commencé à être attirés par Biarritz. En quelques années, la population est multipliée par deux. Tout le monde y vient pour profiter d'un cadre majestueux et des bienfaits de l'air marin. Biarritz doit beaucoup à l'impératrice, une femme sportive, féminine et indépendante. Comme Marie-Antoinette avant elle, elle était admirée et moquée pour sa beauté. Extrêmement dynamique, elle a cassé les codes et a donné une impulsion à bon nombre de sites touristiques.