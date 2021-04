Zoom sur la route des Mayas

La civilisation maya était composée de paysans, de scribes et de nobles. À son apogée, entre 600 et 800 avant J.C., ce peuple comptait jusqu'à dix millions de personnes et plusieurs cités construites au Mexique et en Amérique centrale. "Pour les anciens peuples mayas, le soleil est représenté par un gros perroquet rouge", explique Marlo Mercanti, guide de l'agence Totonal-Yucatán. À côté du château El Castillo de Tulum se trouve le temple principal du site. Cet endroit est l'un des plus connus. Avec Marlo, nous partons dans la jungle. Marisol, une Mexicaine à la tête d'une agence de tourisme éco-responsable, est au volant. Elle travaille avec des communautés mayas qui partagent leur quotidien avec les voyageurs. À tour de rôle, des familles ouvrent leurs maisons aux touristes. Dans la cuisine d'Enrique, sa femme prépare des plats locaux. Mais la base de l'alimentation est le maïs. Cultivé depuis des siècles, il sert d'ingrédient à la tortilla, une petite galette devenue célèbre. Comment réussir cette recette ?