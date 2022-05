Zoom : sur la route des pins

Le long du littoral de Nouvelle-Aquitaine, il y a d’un côté la mer, et de l’autre un océan de verdure. Le pin maritime est partout, entre la Gironde, les Landes et jusque dans le Lot-et-Garonne. C’est la plus grande forêt artificielle d’Europe. Les premiers arbres furent plantés à la fin du XVIIIe siècle, et depuis, cela ne s’est jamais arrêté. Encore aujourd’hui, le pin est planté à la main. Jean-Claude Laporte, un sylviculteur, sillonne les massifs tous les jours depuis 34 ans. La forêt des Landes de Gascogne, plantée sous Napoléon III, s’étend sur un million d’hectares. Ce massif appartient presque en totalité à des propriétaires privés comme Sandra Barot. Dans le Sud-ouest, les sylviculteurs reçoivent bien souvent les terres de leur parent. Mais un héritage, c’est aussi parfois lourd à porter surtout quand la météo se déchaîne. En 1999 puis en 2009, deux tempêtes historiques balayent l’Hexagone. Les vents soufflent à plus de 200 kilomètres à l'heure et détruisent en fin janvier 60% de la forêt des Landes. TF1 | Reportage G. Guist’hau, C. Brousseau