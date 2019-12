Zoom : sur la route du Machu Picchu

Notre zoom sur le Pérou commence à Cuzco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Mais pour admirer la splendeur de cette civilisation disparue, il faut aller à Machu Picchu. On y découvre notamment la citadelle, le joyau de l'architecture Inca, qui fait partie des sept merveilles du monde moderne. On poursuit notre visite à bord de l'Andean Explorer, pour admirer les montagnes du pays, jusqu'au lac Titicaca, avant de visiter Arequipa, le désert de Nazca et ses figures inscrites dans le sol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.