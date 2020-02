Zoom sur la traversée du Jura

L'hiver est le moment idéal pour se rendre au Parc naturel régional du Haut-Jura sous son manteau blanc. Notre traversée du Jura débute au sud de Lajoux, puis à Chapelle-des-Bois, en passant par les Rousses pour finir jusqu'au mont d'Or. Cette randonnée dure trois jours avec une centaine de kilomètres à avaler. A pied, à ski, en raquettes ou avec des chiens de traîneau, tout le monde a son itinéraire et tous les moyens sont bons pour découvrir le Jura dans toute sa splendeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.