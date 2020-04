Zoom sur la ville de Boulogne-sur-Mer en ce confinement

Avec le confinement, il flotte comme une ambiance d'hiver à Boulogne-sur-Mer. Pourtant, le soleil d'avril a déjà des ardeurs estivales. Seul le port s'anime un peu. Le marché aux poissons reste également ouvert pour le plus grand plaisir des clients. La vieille ville d'habitude très animée, quant à elle, sommeille. Au beau milieu du printemps, l'on se croirait hors saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.