Zoom sur l'Alsace secrète

L'eau du Rhin et ses affluents sera notre point de départ. Nous plongerons sous la terre avant de remonter tout là-haut à la surface, au sommet du Grand Ballon d'Alsace. A 200 m du Rhin, dans le Centre-Alsace, on retrouve le Grand Ried. Dans cette rivière alimentée directement par la nappe phréatique, l'eau est fraîche et limpide. Serge Dumont y plonge depuis plus de 40 ans et connaît parfaitement cette zone particulière. Dans quelques dizaines de centimètres d'eau, il immortalise des rencontres insoupçonnables. Dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, dans les entrailles de la terre, des hommes ont laissé leurs empreintes. Pour rendre hommage au travail des mineurs, Pascal Hestin a ouvert une via ferrata dans ces mines d'argent. Un monde à part où l'on découvre quatre siècles d'une histoire révolue. Nous montons enfin jusqu'au toit du monde, le Grand Ballon. Au sommet, une petite randonnée s'impose pour découvrir un site à la météo particulièrement changeante. Pour se mettre à l'abri, Stéphane Guthleben nous accueille dans son chalet-hôtel. Au menu, saumon fumé mariné et collet fumé.