Zoom sur l'archipel des Açores

Au beau milieu de l'océan Atlantique trône l'archipel des Açores, fruit des influences croisées de l'ancien et du nouveau monde. Avec des températures descendant rarement en dessous de 15° C, le lieu est propice à la plantation de toutes sortes de végétaux, mais aussi d'expérimentations culinaires. On y découvrira notamment un champ de thé unique en Europe. De Sao Miguel à Terceira, depuis les airs, au-dessus de l'eau ou sur terre, l'archipel nous dévoile ses plus belles richesses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.