Zoom sur l'Aubrac, un plateau entre le feu et la glace

Cet hiver, la neige est particulièrement généreuse. Un constat partagé par les habitants de l'Aubrac (Lozère). Mais c'est surtout l'occasion rêvée de découvrir toute la force de caractère de ce plateau d'origine volcanique, situé à 1 200 mètres d'altitude. Avec 1,52 mètre de neige et une température à -10° C, cela fait presque 20 ans que les conditions n'ont jamais été aussi idéales pour entamer la découverte. La cascade du Déroc est notre point de départ. Cette chute d'eau de 30 mètres au creux d'une coulée de lave est un véritable site emblématique de l'Aubrac. Un mélange entre l'eau, le feu et la glace. Quand on arpente le chemin sous la cascade, on peut concrètement voir que le site offre un spectacle grandiose avec ses stalactites pointues et ses rochers de basalte. Notre visite se poursuit à Laguiole. Ce village abrite une fabrication artisanale de couteau avec un savoir-faire vieux de plusieurs dizaines d'années. Et dans les profondeurs de la ville, plus précisément dans la cave de l'ancien presbytère, on découvre d'autres trésors : plusieurs barriques de Whisky. Selon Christian Bec, il n'y a rien qui ressemble le plus à l'Écosse que l'Aubrac.