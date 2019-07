Zoom sur l'Australie, le paradis des surfeurs

Depuis 30 ans, le surf est devenu populaire en Australie. Certaines stations balnéaires comme Byron Bay ont vu leur population tripler. De bonnes vagues font le bonheur des surfeurs tout au long de la côte australienne. Toutefois, quelques plages sont fermées au public à cause des requins qui rodent aux alentours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.