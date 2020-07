Zoom sur le canal de la Garonne

Nos équipes sont reparties à bord d'une pénichette ce week-end. Après le canal du Rhône la semaine dernière, place à celui de la Garonne. Les écluses sont toujours l'occasion de faire de belles rencontres. Entre histoires et parties de pêche, voyage dans les souvenirs de la France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.