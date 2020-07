Zoom sur le canal du Rhône

Nos équipes ont embarqué à bord d'une pénichette sur le canal du Rhône. Direction l'étang de Thau, une véritable petite mer intérieure. Couvrant 7500 hectares, le bassin de Thau est le plus grand étang du Languedoc (vingt kilomètres sur cinq). Il est célèbre pour sa production de moules et d'huîtres.