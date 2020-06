Zoom sur le Cap-Vert, un archipel de mémoires

C'est au large du Sénégal que se trouve le Cap-Vert, une destination devenue célèbre grâce à ses paysages et son originalité : sa population à majorité métissée. Mais derrière ce décor de carte postale se cache un passé lourd. De par sa position géographique, l'archipel a joué un rôle prépondérant dans le commerce des esclaves. Un pan de l'histoire de l'humanité s'y est écrit. De Cidade Velha à Sao Vicente en passant par Sao Domingos, embarquez pour un voyage au cœur de l'âme capverdienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.