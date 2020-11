Zoom sur le mystère de Michel-Ange

On les appelle les Esclaves. Deux chefs-d'œuvre de Michel-Ange que le Louvre a la chance inouïe de posséder. L'un est endormi, dans un geste sensuel qui s'abandonne à son sort. L'autre, au contraire, tout en muscles en torsion, tente de s'extraire de la matière. "Il Divino", c'est ainsi que le surnommaient ses contemporains. Mais qui est Michel-Ange ? Comment a-t-il réalisé ces œuvres colossales qui ont bouleversé le cours de l'histoire de l'art ? Pour répondre à ces questions, direction Florence en Italie afin de découvrir la "Casa Buonarroti", un musée qui lui est consacré.