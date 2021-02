Zoom sur le palmarès des 36e Victoires de la musique

Des artistes ont retrouvé la scène avec bonheur hier, même si ce n'était que pour quelques heures. La cérémonie des 36e Victoires de la musique s'est en effet déroulée à la Seine Musicale dans la nuit du vendredi à samedi. Benjamin Biolay a marqué la soirée. Il a été non seulement sacré "Artiste masculin" de l'année, mais il a aussi été primé pour l'album "Grand Prix". Celle qui a remporté la victoire de la catégorie "Artiste féminine" de l'année, c'est Pomme. En outre, la victoire de la "Révélation masculine" a été attribuée à Hervé et celle de la "Révélation féminine" à Yseult. Cette dernière était très émotionnée. "Le chemin est long en tant que femme noire, le chemin est long en tant que femme grosse, mais on va y arriver", a-t-elle énoncé devant le public. Enfin, la "Victoire d'honneur" a été remise à Jane Birkin.